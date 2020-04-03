В Кремле высказались по поводу мер поддержки бизнеса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу пакета мер поддержки бизнеса на фоне коронавирусной инфекции COVID-19.
В Кремле высказались по поводу мер поддержки бизнеса
  • Pixabay

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что пакет мер по поддержке бизнеса был озвучен неделю назад. В течение нескольких дней эта инициатива была формализована, оформлена законодательно и документально.

«Сейчас появилась возможность использовать де-факто и де-юре этот набор мер. Сначала нужно проанализировать, насколько эффективен тот набор мер, который буквально накануне стал реализовываться», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос, почему президент России Владимир Путин во время своего недавнего обращения не затронул тему мер поддержки бизнеса.

Песков также переадресовал в правительство вопрос о том, есть ли понимание необходимости безвозмездной помощи бизнесу и гражданам, оставшимся без работы.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о поправках, которые предусматривают кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, оказавшихся в тяжёлых обстоятельствах в связи с распространением коронавируса.

1 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит 150 млрд рублей на поддержку занятости в стране.

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