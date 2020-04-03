Глава ОСК назвал сумму ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

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Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» в декабре 2019 года составил 500 млн рублей.
Глава ОСК назвал сумму ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»
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Об этом информирует РИА Новости.

«Ущерб от пожара оценивается в сумму порядка 500 млн рублей. Это предварительный подсчёт, возможно, будет ещё некоторая корректировка, но не очень значительная», — сказал Рахманов.

В феврале Рахманов отмечал, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошёл 12 декабря 2019 года во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. Он стал следствием падения искры в трюмное помещение с мазутом. В результате произошедшего два человека погибли, более десяти пострадали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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