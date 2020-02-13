Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей

Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, окончательной цифры нет... Я думаю, что нам ещё потребуется какое-то время для выверки... Ни пугать, ни радовать никого не буду — точно никаких 90 млрд там нет, но я думаю, что 300 млн (рублей) мы не отделаемся», — сказал он.

Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение с мазутом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В результате ЧП два человека погибли и более десяти пострадали.