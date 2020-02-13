Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Нет, окончательной цифры нет... Я думаю, что нам ещё потребуется какое-то время для выверки... Ни пугать, ни радовать никого не буду — точно никаких 90 млрд там нет, но я думаю, что 300 млн (рублей) мы не отделаемся», — сказал он.
Пожар на «Адмирале Кузнецове» произошёл 12 декабря во время сварочных работ в районе первого энергоотсека, когда искра упала в трюмное помещение с мазутом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В результате ЧП два человека погибли и более десяти пострадали.