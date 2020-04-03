В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По данным радиостанции, зрители заметили, что время на часах Путина не совпадало со временем трансляции обращения президента по телеканалам.

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном (видеозаписи. — RT)», — объяснил Песков.

2 апреля глава государства выступил с обращением к гражданам из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе обращения Путин объявил, что режим нерабочих дней в России продлевается до 30 апреля.