В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам
  • © Григорий Сысоев/РИА Новости

По данным радиостанции, зрители заметили, что время на часах Путина не совпадало со временем трансляции обращения президента по телеканалам.

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном (видеозаписи. — RT)», — объяснил Песков.

2 апреля глава государства выступил с обращением к гражданам из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В ходе обращения Путин объявил, что режим нерабочих дней в России продлевается до 30 апреля.

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