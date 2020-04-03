Роспотребнадзор дал рекомендации по влажной уборке в условиях COVID-19

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Роспотребнадзор рекомендовал проводит влажную уборку с применением дезинфицирующих средств не менее двух раз в неделю из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Роспотребнадзор дал рекомендации по влажной уборке в условиях COVID-19
  • АГН «Москва»

«Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора», — говорится в рекомендации.

Кроме того, во время уборки рекомендуется обрабатывать дверные ручки, выключатели, бытовую технику антисептиком. 

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители.

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