Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии
Об этом говорится в рекомендациях на период пандемии коронавируса, опубликованных на сайте ведомства.
«Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок», — указали в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что продовольственные магазины работают в постоянном режиме, поддерживая неснижаемый объём основных продуктов питания.
«В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью», — заявили в Роспотребнадзоре.
Также в ведомстве рекомендовали при покупках сначала выбирать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а скоропортящиеся товары брать в последнюю очередь.
«В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать её руками в перчатках», — отметили в Роспотребнадзоре.
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