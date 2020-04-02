Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

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Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не приобретать продукты впрок в период пандемии, так как в просроченных крупах могут завестись амбарные вредители. 

Об этом говорится в рекомендациях на период пандемии коронавируса, опубликованных на сайте ведомства.

«Не рекомендуется делать запасы и приобретать продукты впрок», — указали в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что продовольственные магазины работают в постоянном режиме, поддерживая неснижаемый объём основных продуктов питания.

«В просроченных крупах, орехах, сухофруктах могут завестись амбарные вредители (пищевая моль и др.) и нанести вред здоровью», — заявили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве рекомендовали при покупках сначала выбирать продукты, которые хранятся при комнатной температуре, а скоропортящиеся товары брать в последнюю очередь.

«В магазине ручку торговой тележки или корзинки необходимо протереть влажной салфеткой или держать её руками в перчатках», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции.

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