Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
- АГН «Москва»
- © Александр Авилов
«Я прошёл психиатрическую экспертизу в Кащенко», — приводит слова Голунова в ходе прямого эфира в Instagram РИА Новости.
Он уточнил, что результаты экспертизы будут известны позже.
Ранее Басманный суд Москвы продлил до 7 июня срок ареста четырём бывшим сотрудникам полиции в рамках дела Голунова.
Ещё одному фигуранту дела, который признался в фальсификации доказательств против журналиста, продлили срок домашнего ареста.
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.
11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.