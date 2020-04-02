Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы

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Журналист Иван Голунов сообщил, что прошёл психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела о своём незаконном задержании летом 2019 года.
Голунов сообщил о прохождении психиатрической экспертизы
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«Я прошёл психиатрическую экспертизу в Кащенко», — приводит слова Голунова в ходе прямого эфира в Instagram РИА Новости.

Он уточнил, что результаты экспертизы будут известны позже.

Ранее Басманный суд Москвы продлил до 7 июня срок ареста четырём бывшим сотрудникам полиции в рамках дела Голунова.

Ещё одному фигуранту дела, который признался в фальсификации доказательств против журналиста, продлили срок домашнего ареста.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы. Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

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