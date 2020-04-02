Тиньков уходит с поста главы совета директоров Тинькофф-банка
- РИА Новости
«Я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф-банка в течение ближайших нескольких недель», — процитировал Тинькова его представитель.
Как передаёт ТАСС, Тиньков намерен сосредоточиться на своём здоровье.
В начале марта Тиньков заявил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» диагноз Тинькова.