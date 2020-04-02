Тиньков уходит с поста главы совета директоров Тинькофф-банка

Российский бизнесмен Олег Тиньков намерен покинуть пост главы совета директоров Тинькофф-банка. Об этом сообщил его представитель.

РИА Новости

«Я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф-банка в течение ближайших нескольких недель», — процитировал Тинькова его представитель. Как передаёт ТАСС, Тиньков намерен сосредоточиться на своём здоровье. В начале марта Тиньков заявил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» диагноз Тинькова.