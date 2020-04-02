Тиньков уходит с поста главы совета директоров Тинькофф-банка

Короткая ссылка
Российский бизнесмен Олег Тиньков намерен покинуть пост главы совета директоров Тинькофф-банка. Об этом сообщил его представитель.
Тиньков уходит с поста главы совета директоров Тинькофф-банка
  • РИА Новости

«Я намерен покинуть пост председателя совета директоров Тинькофф-банка в течение ближайших нескольких недель», — процитировал Тинькова его представитель.

Как передаёт ТАСС, Тиньков намерен сосредоточиться на своём здоровье.

В начале марта Тиньков заявил, что у него диагностирована острая форма лейкемии.

Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» диагноз Тинькова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить