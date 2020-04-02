В Крыму рассказали о помощи студентов-медиков врачам

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Почти 140 студентов Медицинской академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского помогают врачам в медучреждениях республики.
В Крыму рассказали о помощи студентов-медиков врачам
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

«На данный момент 139 наших студентов откликнулись на запрос Министерства здравоохранения Крыма и вышли на работу в медицинские учреждения практически всех районов полуострова. В основном они помогают врачам в работе с документацией, компьютерами, а также шесть наших студентов работают на «горячих линиях» Минздрава по вопросам коронавируса», — заявил заместитель директора по гуманитарному образованию и воспитательной работе академии Дениса Шадуро.

Уточняется, что студенты Медакадемии КФУ работают в поликлиниках Симферополя, Алушты, Ялты, Бахчисарая, Джанкоя, Евпатории, Керчи, Феодосии и др.

Ранее, как сообщал портал «Юга.ру», студенты Сочинского государственного университета 1 апреля запустили волонтёрский проект «Море помощи».

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