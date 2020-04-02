Ветеринар рассказал, как домашние питомцы могут помочь находящимся в самоизоляции

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Президент Союза кинологических организаций ветеринар Владимир Уражевский заявил, что собаки могут помочь человеку пережить самоизоляцию.
Ветеринар рассказал, как домашние питомцы могут помочь находящимся в самоизоляции
  • Pixabay

«Во время самоизоляции собака — это спасение. Это единственный член семьи, который сделает всё, чтобы человек остался человеком. Так хозяин будет сидеть дома всё это время и смотреть в телевизор или в стену. А собака заставляет общаться, заставляет заботиться. С собаками можно спокойно проводить досуг на карантине: играть в мячик, заниматься развивающими упражнениями, дрессировкой», — пояснил специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Уражевский добавил, что основной плюс собак в том, что с ними безопасно контактировать с точки зрения заражения коронавирусом. 

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН оценил влияние домашних животных на состояние психики людей, которые находятся в самоизоляции.

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