Ветеринар рассказал, как домашние питомцы могут помочь находящимся в самоизоляции

Президент Союза кинологических организаций ветеринар Владимир Уражевский заявил, что собаки могут помочь человеку пережить самоизоляцию.

«Во время самоизоляции собака — это спасение. Это единственный член семьи, который сделает всё, чтобы человек остался человеком. Так хозяин будет сидеть дома всё это время и смотреть в телевизор или в стену. А собака заставляет общаться, заставляет заботиться. С собаками можно спокойно проводить досуг на карантине: играть в мячик, заниматься развивающими упражнениями, дрессировкой», — пояснил специалист в беседе с сайтом «Москва 24».

Уражевский добавил, что основной плюс собак в том, что с ними безопасно контактировать с точки зрения заражения коронавирусом.

Ранее клинический психолог Михаил Хорс в беседе с НСН оценил влияние домашних животных на состояние психики людей, которые находятся в самоизоляции.