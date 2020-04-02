В УФАС по Курганской области рассказали о ситуации с ценами на продукты

Короткая ссылка
В управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курганской области рассказали о динамике цен на продукты.
В УФАС по Курганской области рассказали о ситуации с ценами на продукты
  • Pixabay

Как сообщает URA.RU со ссылкой на данные областного ведомства, в магазинах Кургана на 30% выросла стоимость подсолнечного масла и на 22% — яблок. 

Отмечается также, что во время проверок зафиксировано снижение цен на молочную продукцию: в центре города молоко подешевело на 28%, сливочное масло — на 6,5—10%. 

Ранее исполнительный директор Союзмолока, заместитель председателя Общественного совета при Минсельхозе России Артём Белов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о возможном подорожании молочной продукции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить