В УФАС по Курганской области рассказали о ситуации с ценами на продукты

В управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Курганской области рассказали о динамике цен на продукты.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на данные областного ведомства, в магазинах Кургана на 30% выросла стоимость подсолнечного масла и на 22% — яблок.

Отмечается также, что во время проверок зафиксировано снижение цен на молочную продукцию: в центре города молоко подешевело на 28%, сливочное масло — на 6,5—10%.

Ранее исполнительный директор Союзмолока, заместитель председателя Общественного совета при Минсельхозе России Артём Белов в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал сообщения о возможном подорожании молочной продукции.