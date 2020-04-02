Главный инфекционист ФМБА России оценил необходимость продления нерабочей недели

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров прокомментировал необходимость продления нерабочей недели.

В беседе с НСН он поддержал идею продлить срок действия ограничительных мер.

«По логике, вот эта неделя — это половинчатая мера, она ничего не даст. Перед понедельником народ гулял, как последний раз в жизни. Сейчас выйдем, и опять всё начнётся, вторая волна пойдёт. Зачем? Если уж делать, то на две недели, то есть на инкубационный период», — убеждён специалист.

Он добавил, что нужно принимать меры в разумных пределах и в соответствии с инкубационным периодом вируса.

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