Путин выступит с новым обращением к россиянам

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RT
Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Первое обращение президента России к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции состоялось 25 марта. Глава государства отметил, что Россия в силу своего географического положения не может полностью заблокировать проникновение инфекции на свою территорию. В связи с этим президент призвал сограждан соблюдать меры предосторожности и указания врачей.
Путин выступит с новым обращением к россиянам
  • РИА Новости

«Рабочий график (президента. — RT) включает ещё одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня», — сказал представитель Кремля. 

По его словам, «это будет, наверное, после четырёх».

«Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — добавил Песков.

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