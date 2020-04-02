Путин выступит с новым обращением к россиянам
- РИА Новости
«Рабочий график (президента. — RT) включает ещё одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня», — сказал представитель Кремля.
По его словам, «это будет, наверное, после четырёх».
«Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — добавил Песков.
Ранее Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в России усложняется.
1 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Путиным отметила необходимость продлить период нерабочих дней в стране.