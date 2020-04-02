Путин выступит с новым обращением к россиянам

Российский лидер Владимир Путин работает над текстом нового обращения к россиянам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Первое обращение президента России к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции состоялось 25 марта. Глава государства отметил, что Россия в силу своего географического положения не может полностью заблокировать проникновение инфекции на свою территорию. В связи с этим президент призвал сограждан соблюдать меры предосторожности и указания врачей.

РИА Новости

«Рабочий график (президента. — RT) включает ещё одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня», — сказал представитель Кремля. По его словам, «это будет, наверное, после четырёх». «Сейчас президент работает над текстом этого обращения», — добавил Песков. Ранее Путин заявил, что ситуация с COVID-19 в России усложняется. 1 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с Путиным отметила необходимость продлить период нерабочих дней в стране.