Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое

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В России сроки рассмотрения заявлений на предоставление материнского капитала сократят втрое.
Сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал сократят втрое
  • РИА Новости

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, он уже подписал соответствующее постановление.

«Сроки рассмотрения заявлений сократятся в три раза — с одного месяца до 10 рабочих дней. Средства будут перечислять вдвое быстрее — за пять дней вместо 10», — сказал он в ходе заседания правительства.

Ранее российский лидер Владимир Путин предложил выплачивать в ближайшие три месяца по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка до трёх лет семьям, имеющим право на маткапитал.

В Минтруде заявили, что материнский капитал в России начнут оформлять автоматически с 15 апреля, большинству семей не потребуется даже подавать заявление для его получения.

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