Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом
- РИА Новости
«Каждый день на рейсах становится всё больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов», — приводит РИА Новости его слова.
Как отмечается, «Победа» приостановила все свои рейсы с 1 апреля по 31 мая, что, по заявлению компании, позволит ей сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полётов.
Россия с 27 марта полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что у четырёх сотрудников ракетно-космической отрасли обнаружен COVID-19.