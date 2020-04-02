Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

В авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19. Об этом рассказал гендиректор компании Андрей Калмыков.

«Каждый день на рейсах становится всё больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов», — приводит РИА Новости его слова.

Как отмечается, «Победа» приостановила все свои рейсы с 1 апреля по 31 мая, что, по заявлению компании, позволит ей сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полётов.

Россия с 27 марта полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что у четырёх сотрудников ракетно-космической отрасли обнаружен COVID-19.