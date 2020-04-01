У четырёх сотрудников предприятий «Роскосмоса» обнаружили коронавирус
- РИА Новости
«На предприятиях отрасли по всей России выявлено четверо заболевших, у которых подтверждён диагноз коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении.
Как отмечается, у трёх работников диагноз не подтвердился.
«Всего на предприятиях российской ракетно-космической промышленности работает 200 тыс. человек», — добавили там.
По заявлению корпорации, все сотрудники, кроме тех, кто занят на предприятиях российской ракетно-космической отрасли с непрерывным циклом производства, находятся дома.
Роскосмос ведет ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации #COVID19 — https://t.co/Pmwfjjli8J— РОСКОСМОС (@roscosmos) April 1, 2020
Все работники, кроме тех, кто занят на предприятиях российской ракетно-космической отрасли с непрерывным циклом производства, находятся дома pic.twitter.com/CJYKVaJFPk
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сдаёт тест на COVID-19 ежедневно.