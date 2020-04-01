У четырёх сотрудников предприятий «Роскосмоса» обнаружили коронавирус

У четырёх сотрудников ракетно-космической отрасли обнаружена коронавирусная инфекция COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«На предприятиях отрасли по всей России выявлено четверо заболевших, у которых подтверждён диагноз коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении.

Как отмечается, у трёх работников диагноз не подтвердился.

«Всего на предприятиях российской ракетно-космической промышленности работает 200 тыс. человек», — добавили там.

По заявлению корпорации, все сотрудники, кроме тех, кто занят на предприятиях российской ракетно-космической отрасли с непрерывным циклом производства, находятся дома.

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Все работники, кроме тех, кто занят на предприятиях российской ракетно-космической отрасли с непрерывным циклом производства, находятся дома pic.twitter.com/CJYKVaJFPk — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 1, 2020

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сдаёт тест на COVID-19 ежедневно.