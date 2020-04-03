Назван размер убытков московских таксистов из-за коронавируса

В Москве из-за распространения коронавируса падение доходов водителей такси на данный момент составляет от 30 до 50%. Об этом RT рассказали в Московском профсоюзе таксистов.

Убытки несёт большая часть московских таксистов, утверждает председатель профсоюза Николай Кодолов.

«Если раньше машина экономкласса за 12 часов приносила доход (после вычета процентов агрегатора) 5,5—6 тыс. рублей, то сейчас в среднем 3—4 тыс. рублей», — рассказал он RT.

Как отметил Кодолов, часть водителей «села на самоизоляцию, часть продолжает работать — с риском заражения».

Ранее в Госдуме оценили идею о введении налоговых каникул для таксистов из-за снижения пассажиропотока.