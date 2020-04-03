Назван размер убытков московских таксистов из-за коронавируса

Короткая ссылка
Николай Соколов
В Москве из-за распространения коронавируса падение доходов водителей такси на данный момент составляет от 30 до 50%. Об этом RT рассказали в Московском профсоюзе таксистов.
Назван размер убытков московских таксистов из-за коронавируса
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Убытки несёт большая часть московских таксистов, утверждает председатель профсоюза Николай Кодолов.

«Если раньше машина экономкласса за 12 часов приносила доход (после вычета процентов агрегатора) 5,5—6 тыс. рублей, то сейчас в среднем 3—4 тыс. рублей», — рассказал он RT.

Как отметил Кодолов, часть водителей «села на самоизоляцию, часть продолжает работать — с риском заражения».

Ранее в Госдуме оценили идею о введении налоговых каникул для таксистов из-за снижения пассажиропотока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить