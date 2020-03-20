В Госдуме прокомментировали идею введения налоговых каникул для таксистов
Об этом сообщает «Парламентская газета».
Старовойтов отметил, что ситуация с введением правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса привела к снижению доходов легальных таксомоторных компаний. При этом власти поручили перевозчикам провести профилактические мероприятия, предполагающие дополнительную финансовую нагрузку.
«Совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация может усугубить положение легального бизнеса и приведёт к массовому переходу перевозчиков в теневой сектор экономики», — убеждён парламентарий.
В этой связи депутат предложил освободить перевозчиков от уплаты транспортного налога, а также фиксированных страховых взносов на обязательное медицинское и социальное страхование индивидуальных предпринимателей.
Ранее правительство ввело дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Как отметил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.