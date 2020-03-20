В Госдуме прокомментировали идею введения налоговых каникул для таксистов

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Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Александр Старовойтов прокомментировал инициативу по введению налоговых каникул для таксистов в связи со снижением объёмов пассажироперевозок из-за коронавируса.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Старовойтов отметил, что ситуация с введением правительственных мер по борьбе с распространением коронавируса привела к снижению доходов легальных таксомоторных компаний. При этом власти поручили перевозчикам провести профилактические мероприятия, предполагающие дополнительную финансовую нагрузку.

«Совершенно очевидно, что сложившаяся ситуация может усугубить положение легального бизнеса и приведёт к массовому переходу перевозчиков в теневой сектор экономики», — убеждён парламентарий.

В этой связи депутат предложил освободить перевозчиков от уплаты транспортного налога, а также фиксированных страховых взносов на обязательное медицинское и социальное страхование индивидуальных предпринимателей.

Ранее правительство ввело дополнительные меры поддержки для малого и среднего бизнеса. Как отметил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.

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