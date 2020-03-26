В Удмуртии рассказали о мерах профилактики коронавируса в такси

В управлении Роспотребнадзора Удмуртской Республики заявили, что водители такси будут обязаны работать в масках.

Как сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу ведомства, таксистов также предупредили о необходимости менять маски не реже, чем раз в три часа.

Кроме того, отмечается, что водители будут регулярно проветривать салон машины, а владельцы таксопарков — контролировать проведение влажной уборки салонов.

Помимо этого, в автомобиле должны находиться кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие салфетки и другие средства.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты сервисов по поиску работы заявили об увеличении числа женщин, желающих работать водителями автотранспорта, в два раза с 2018 года.