Врач предостерёг от ношения контактных линз из-за коронавируса

Заведующий клиникой офтальмологии Пироговского центра профессор Ринат Файзрахманов заявил, что ношение контактных линз во время вспышки коронавирусной инфекции повышает риск заражения.

По его словам, если нет возможности полностью отказаться от ношения линз, рекомендуется усилить соблюдение мер гигиены.

«Необходимо тщательно мыть руки непосредственно перед тем, как вы будете надевать или заменять линзы, а также соблюдать гигиену контейнера для многоразовых линз — почаще промывайте контейнер содовым раствором и высушивайте. При недомогании, появлении первых симптомов простуды или гриппа от ношения линз надо отказаться», — подчеркнул специалист в беседе с «Российской газетой».

Он добавил, что меры предосторожности необходимы в связи с тем, что коронавирус может проникать в организм через слизистую глаз.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.