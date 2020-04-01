Путин подписал закон о нарушении карантина и фейках о коронавирусе

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Путин подписал закон о нарушении карантина и фейках о коронавирусе
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, назначается штраф от 500 до 700 тыс. рублей, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет.

За нарушение, повлёкшее по неосторожности смерть человека, предусматривается наказание в виде штрафа от 1 до 2 млн рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы до 5 лет. Смерть двух и более лиц — наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы до 7 лет.

За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, следует штраф от 300 до 700 тыс. рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года, либо ограничение свободы до 3 лет.

Накануне Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.

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