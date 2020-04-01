Психиатр оценил влияние режима самоизоляции на людей

Врач-психиатр Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина Алексей Бобров оценил влияние режима самоизоляции на людей.

В беседе с ФАН он отметил, что когда человек лишён общения и социальной среды, то психологическое здоровье ухудшается.

«В этом случае может возрастать количество внутрисемейных конфликтов. Нахождение людей в тесном помещении порождает конфликтную ситуацию», — сказал эксперт.

Он рекомендовал больше заниматься релаксацией своего психологического состояния, следить за качеством сна и заниматься физическими нагрузками.

Ранее психолог, гештальт-терапевт Татьяна Салахиева-Талал в беседе с газетой «Известия» рассказала, как бороться с тревожностью.