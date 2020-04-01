Фрегаты ЧФ провели учения в Средиземном море

Короткая ссылка
Фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота провели учения в Средиземном море.
Фрегаты ЧФ провели учения в Средиземном море
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Участники отработали тактические приёмы по обнаружению и непрерывному преследованию подлодки условного противника. С воздуха их поддерживал противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ.

Они также выполнили элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе ударной группы.

Учения состоялись согласно плану боевой подготовки сил постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море, передаёт «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить