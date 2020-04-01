Фрегаты ЧФ провели учения в Средиземном море

Фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота провели учения в Средиземном море.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Участники отработали тактические приёмы по обнаружению и непрерывному преследованию подлодки условного противника. С воздуха их поддерживал противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ.

Они также выполнили элементы совместного плавания и боевого маневрирования в составе ударной группы.

Учения состоялись согласно плану боевой подготовки сил постоянной корабельной группировки ВМФ в Средиземном море, передаёт «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.