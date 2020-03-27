Три фрегата ЧФ провели учения в Средиземном море

Экипажи кораблей Черноморского флота из состава постоянной группировки ВМФ в Средиземном море провели учение по уничтожению отряда кораблей условного противника.

Как передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота, фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитно-ракетных и артиллерийских комплексов.

«По замыслу учения, отряд кораблей условного противника произвёл ракетную атаку на отряд кораблей Черноморского флота», — заявили в пресс-службе.

Отмечается также, что корабельная группа отработала элементы совместного плавания и боевого маневрирования, провела учения по связи, противолодочной и противовоздушной защите отряда кораблей на переходе морем.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что экипаж подводной лодки ЧФ «Колпино» проводит на морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря учения по управлению кораблём.