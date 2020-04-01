Врач рассказал, как дезинфицировать смартфон

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Отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, как дезинфицировать смартфон.
Врач рассказал, как дезинфицировать смартфон
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «Звезда» он посоветовал не брать гаджет в руки в общественном месте без экстренной необходимости.

«Заходя в торговый центр, общественный транспорт или банк, нужно спиртовой гель или спрей нанести на руки, обработать их. И тогда уже руки ваши будут под защитой. То же самое касается защиты самого мобильного телефона», — сказал Зайцев.

Также он отметил, что не стоит протирать антисептиком сам экран, чтобы его не испортить. Лучше нанести на гаджет защитную плёнку и обрабатывать уже её.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.

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