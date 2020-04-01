В Ставропольском крае напомнили об обязательности режима самоизоляции

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров напомнил об обязательности соблюдения режима самоизоляции.
В Ставропольском крае напомнили об обязательности режима самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newstracker.ru.

«Все введённые ограничения обязательны к исполнению. Это касается каждого, включая предприятия или организации», — заявил глава региона.

Он призвал власти на местах и правоохранительные органы следить за предписанием не покидать дома без крайней необходимости и в тех случаях, которые прописаны в постановлении.

Как стало известно, глава управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина сообщила, что режим самоизоляции ввели для противодействия распространению коронавируса.

«Самоизоляция для чего была назначена? Чтобы все случаи заболевания, которые мы регистрируем, остались только завозными. Чтобы не было распространения инфекции среди граждан Томской области. Именно для этого нужна самоизоляция», — цитирует Пичугину vtomske.ru.

Ранее политолог Владимир Соловейчик, представитель Движения гражданских инициатив, оценил меры властей Санкт-Петербурга по поддержке горожан на фоне пандемии коронавируса.

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