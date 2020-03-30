Политолог оценил меры властей Петербурга по поддержке горожан на фоне пандемии коронавируса

Политолог Владимир Соловейчик, представитель Движения гражданских инициатив, оценил меры властей Санкт-Петербурга по поддержке горожан на фоне пандемии коронавируса.

В беседе с изданием «Невские новости» он отметил, что в таких условиях нужно поддержать наименее социально защищённые слои населения, в том числе одиноких граждан преклонного возраста и семьи с маленькими детьми.

«Всё это, безусловно, важно, нужно и необходимо», — сказал Соловейчик.

Он также напомнил, что ряд вопросов может урегулировать не городское, а федеральное законодательство.

«Надо думать о дальнейших мерах социальной поддержки малоимущих граждан и о поддержке предприятий, организаций, отраслей в условиях эпидемии коронавируса, которая сейчас идёт и которая ещё наверняка некоторое время будет продолжаться», — добавил Соловейчик.

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