В Пермском крае закрыли движение для межрегиональных автобусов

В Пермском крае полностью закрыли движение для межрегиональных автобусов. Такая мера действует со среды, 1 апреля.

Как сообщает URA.RU, об этом на брифинге заявил заместитель руководителя администрации главы региона Лев Гершанок.

«С сегодняшнего дня приостановлено всё межрегиональное автобусное сообщение и на 80% сокращено межмуниципальное», — отметил он.

По его словам, в каждое муниципальное образование будет выполняться не менее одного рейса в день.

Ранее сообщалось, что Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами.

Как передавало издание «Дни.ру», председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законодательные инициативы по борьбе с распространением коронавируса.