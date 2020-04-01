В Пермском крае закрыли движение для межрегиональных автобусов

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В Пермском крае полностью закрыли движение для межрегиональных автобусов. Такая мера действует со среды, 1 апреля.
В Пермском крае закрыли движение для межрегиональных автобусов
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU, об этом на брифинге заявил заместитель руководителя администрации главы региона Лев Гершанок.

«С сегодняшнего дня приостановлено всё межрегиональное автобусное сообщение и на 80% сокращено межмуниципальное», — отметил он.

По его словам, в каждое муниципальное образование будет выполняться не менее одного рейса в день.

Ранее сообщалось, что Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами.

Как передавало издание «Дни.ру», председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законодательные инициативы по борьбе с распространением коронавируса.

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