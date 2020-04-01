В Пермском крае закрыли движение для межрегиональных автобусов
- РИА Новости
Как сообщает URA.RU, об этом на брифинге заявил заместитель руководителя администрации главы региона Лев Гершанок.
«С сегодняшнего дня приостановлено всё межрегиональное автобусное сообщение и на 80% сокращено межмуниципальное», — отметил он.
По его словам, в каждое муниципальное образование будет выполняться не менее одного рейса в день.
Ранее сообщалось, что Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами.
Как передавало издание «Дни.ру», председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законодательные инициативы по борьбе с распространением коронавируса.