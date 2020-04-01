В Кремле оценили возможность помощи Белоруссии из-за коронавируса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Минск обратился к Москве с просьбой о помощи в борьбе с распространением коронавируса.
В Кремле оценили возможность помощи Белоруссии из-за коронавируса
  • РИА Новости

Песков отметил, что не в курсе, «были ли по дипломатическим каналам такие обращения».

«Но ещё раз повторяю, президент Путин прежде всего исходит из того, что мы все в одной лодке. И это общий вызов для всех», — добавил пресс-секретарь.

По его словам, бороться в данной ситуации без взаимной выручки и помощи невозможно.

«Это касается абсолютно всех стран мира. А в случае, когда мы говорим о нашей братской стране, о Белоруссии, конечно, здесь ситуация особенная», — подчеркнул Песков.

1 апреля стало известно, что в Белоруссии умер второй пациент с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Минздраве республики. Уточняется, что у пациента было много хронических заболеваний. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что белорусские власти просят Москву помочь медицинскими масками, тестовыми системами и аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал задуматься над тем, не является ли коронавирус COVID-19 рукотворным. Как сообщает БЕЛТА, президент пообещал, что, когда закончится ситуация с коронавирусом и спадёт психоз, он на эту тему расскажет очень много интересного.

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