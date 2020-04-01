Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля. Об этом сообщила заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Согласно алгоритму лечения, пациента сначала осматривает врач, который принимает решение, можно ли оставить человека на лечении дома. Пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения», — приводит РИА Новости её слова.

Ракова заявила, что в случае несоблюдения правил карантина пациент будет в обязательном порядке госпитализирован.

Алгоритм прохождения лечения на дому ввели в столице 23 марта.

Ранее стало известно, что граждане, прибывшие в Россию и находящиеся на карантине, должны будут вести журнал о самочувствии на портале «Госуслуги».