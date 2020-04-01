Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
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«Согласно алгоритму лечения, пациента сначала осматривает врач, который принимает решение, можно ли оставить человека на лечении дома. Пациент подписывает информированное согласие о том, что он обязуется не выходить из дома. Фото пациента загружают в базу видеонаблюдения», — приводит РИА Новости её слова.
Ракова заявила, что в случае несоблюдения правил карантина пациент будет в обязательном порядке госпитализирован.
Алгоритм прохождения лечения на дому ввели в столице 23 марта.
Ранее стало известно, что граждане, прибывшие в Россию и находящиеся на карантине, должны будут вести журнал о самочувствии на портале «Госуслуги».