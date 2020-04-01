В России в сутки проводят 36 тысяч анализов на коронавирус

В России в настоящее время работают 95 лабораторий, где проводят 36 тыс. анализов на коронавирусную инфекцию в сутки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«По данным Роспотребнадзора, тесты делаются по всей стране, работают 95 лабораторий Роспотребнадзора, где на сегодняшний день в сутки проверяют более 30 тыс. проб», — цитирует ТАСС премьера.

Он уточнил, что в России ежесуточно исследуется около 36 тыс. анализов на коронавирусную инфекцию.

Ранее стало известно, что за последние сутки в России зарегистрировано 440 случаев заражения коронавирусом.

Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.