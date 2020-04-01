В Татарстане определён порядок выдачи пропусков на время самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на постановление премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.
Уточняется, что разрешения будут выдавать лицам, проживающим или пребывающим на территорию Татарстана после регистрации в специализированном сервисе.
При выходе из дома гражданин будет обязан указывать цель своего передвижения. К примеру, поход в поликлинику, суд или выезд на дачу.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.