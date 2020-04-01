В Татарстане определён порядок выдачи пропусков на время самоизоляции

В Татарстане установлен порядок выдачи специальных разрешений на передвижение граждан в период самоизоляции.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на постановление премьер-министра Татарстана Алексея Песошина.

Уточняется, что разрешения будут выдавать лицам, проживающим или пребывающим на территорию Татарстана после регистрации в специализированном сервисе.

При выходе из дома гражданин будет обязан указывать цель своего передвижения. К примеру, поход в поликлинику, суд или выезд на дачу.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области с 2 апреля будет введена система специальных пропусков для перемещения граждан для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.