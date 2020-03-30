В Татарстане вводят режим полной самоизоляции
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
Такую меру вводят до стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
«Я прошу принять эту меру, так как режим самоизоляции является наилучшей мерой против коронавирусной инфекции. Прошу не нарушать режим самоизоляции. Не покидать места пребывания и проживания, за исключением обращения за медпомощью», — сказала Фазлеева.
По её словам, сотрудники непрерывно функционирующих предприятий по-прежнему будут иметь право покидать место самоизоляции.
Всем остальным это можно будет делать только в соответствии с порядком, который опубликуют в течение одного-двух дней.
Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН оценил меры по самоизоляции.