Эксперт оценил меры по самоизоляции

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Адвокат Тимур Маршани оценил меры по самоизоляции.
Эксперт оценил меры по самоизоляции
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

«Такие меры более чем адекватные, потому что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения сегодня оценивается по степени рисков, которые могут сопутствовать заболеванию, и последствиям этого заболевания», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, цель одна — локализовать распространение вируса, ограничить его носителей.

Юрист напомнил, что наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм предусмотрено в Уголовном кодексе.

«Самое главное — стимулирование людей к соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия», — добавил Маршани.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.

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