Эксперт оценил меры по самоизоляции

Адвокат Тимур Маршани оценил меры по самоизоляции.

«Такие меры более чем адекватные, потому что санитарно-эпидемиологическое благополучие населения сегодня оценивается по степени рисков, которые могут сопутствовать заболеванию, и последствиям этого заболевания», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, цель одна — локализовать распространение вируса, ограничить его носителей.

Юрист напомнил, что наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм предусмотрено в Уголовном кодексе.

«Самое главное — стимулирование людей к соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия», — добавил Маршани.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.