В Мосгордуме предложили штрафы за нарушение режима самоизоляции
- РИА Новости
Эта же мера ожидает правонарушителей, использующих транспортное средство.
Штраф за повторное несоблюдение введённого режима составит 5 тыс. рублей. Для должностных лиц его сумма будет от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым для нарушителей карантинного режима устанавливается уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы или штраф до 2 млн рублей. Совфед одобрил закон.