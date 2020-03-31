В Мосгордуме предложили штрафы за нарушение режима самоизоляции

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Жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере 4 тыс. рублей. Как сообщает Интерфакс, такие меры предложены депутатами Мосгордумы.
В Мосгордуме предложили штрафы за нарушение режима самоизоляции
  • РИА Новости

Эта же мера ожидает правонарушителей, использующих транспортное средство.

Штраф за повторное несоблюдение введённого режима составит 5 тыс. рублей. Для должностных лиц его сумма будет от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических — от 300 тыс. до 500 тыс.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым для нарушителей карантинного режима устанавливается уголовная ответственность вплоть до семи лет лишения свободы или штраф до 2 млн рублей. Совфед одобрил закон.

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