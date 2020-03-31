В Ижевске готовят к выписке переболевших коронавирусом

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В Ижевске готовят к выписке горожан, переболевших коронавирусной инфекцией.
В Ижевске готовят к выписке переболевших коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru.

«В настоящее время на территории инфекционной больницы находятся на госпитализации 40 человек. Это лица, прибывшие с территорий, неблагоприятных по коронавирусу, а также члены их семей. Из 40 человек у четверых подтвердили коронавирусную инфекцию», — заявила заместитель главврача Марина Петренко.

По её словам, состояние этих пациентов удовлетворительное, трое готовятся к выписке, сдают контрольные анализы.

Как уточнила Петренко, четвёртый пациент поступил позже остальных, и его выпишут после сдачи контрольных анализов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае введут карантин с четверга, 2 апреля, из-за ситуации с коронавирусом.

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