В Пермском крае введут карантин с 2 апреля

В Пермском крае введут карантин с четверга, 2 апреля, из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU.

«Мы даём гражданам сутки для того, чтобы они могли определиться с местом, где они будут находиться на самоизоляции. Чтобы они могли подготовиться, приобрести продукты, средства гигиены и так далее», — заявил глава региона Дмитрий Махонин.

По его словам, режим полной самоизоляции будет действовать в течение неопределённого срока.

Выходить на улицу можно будет для покупки продуктов в ближайшем магазине и для выгула собак не далее 100 метров от своего дома. Разрешено посещать аптеки, выбрасывать мусор, выходить на улицу для получения экстренной помощи.

Для следования к месту работы или с места работы нужно получить специальное разрешение.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Краснодарском крае вводят карантин.