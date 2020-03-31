В НИИ Склифосовского оценили систему выявления коронавируса в Москве
- РИА Новости
«Выявляемость стала больше. Мне сложно сказать, это надо видеть все цифры по Москве, по стране. Мы занимаемся здесь конкретной работой в Институте Склифосовского, поэтому понять, по какому сценарию пойдём, сейчас до конца не понятно. Будем надеяться, что мы не пойдём по итальянскому сценарию», — заявил он.
По словам Петрикова, в Москве сделано очень много для того, чтобы этого не случилось.
За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев заражения коронавирусом, основная часть из них — в Москве.
Как стало известно 31 марта, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.