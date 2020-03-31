В НИИ Склифосовского оценили систему выявления коронавируса в Москве

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Директор Института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом за последние сутки в Москве обусловлено тем, что выявляемость инфекции в столице улучшилась.
В НИИ Склифосовского оценили систему выявления коронавируса в Москве
  • РИА Новости

«Выявляемость стала больше. Мне сложно сказать, это надо видеть все цифры по Москве, по стране. Мы занимаемся здесь конкретной работой в Институте Склифосовского, поэтому понять, по какому сценарию пойдём, сейчас до конца не понятно. Будем надеяться, что мы не пойдём по итальянскому сценарию», — заявил он.

По словам Петрикова, в Москве сделано очень много для того, чтобы этого не случилось.

За последние сутки в России зарегистрировано 500 случаев заражения коронавирусом, основная часть из них — в Москве.

Как стало известно 31 марта, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

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