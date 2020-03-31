В Госдуме прокомментировали ситуацию со вступительными экзаменами из-за коронавируса

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал ситуацию со вступительными экзаменами из-за коронавируса.

«По срокам вступительных экзаменов, которые проводят вузы, всё будет понятно после ЕГЭ», — сказал он в беседе с Inforeactor.

По его словам, главное сейчас — не переживать и держать темп в подготовке к экзаменам.

Как отметил депутат, такая история происходит впервые, но нужно, чтобы все поступили туда, куда хотели.

«Я думаю, для этого будут созданы все условия», — добавил он.

Со своей стороны, проректор РАНХиГС Максим Назаров в беседе с радио Sputnik назвал решение о переносе вступительных экзаменов правильным.

«Если передвинуть сроки приёма документов и сроки вступительных испытаний, уместиться в период лета и закончить за десять дней до начала учебного года, то это вполне нормально», — считает он.

Назаров полагает, что перенос кампании по приёму в вузы позволит абитуриентам лучше подготовиться ко вступительным испытаниям.

Ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал в беседе с RT решение Министерства просвещения России перенести сроки проведения Единого государственного экзамена.