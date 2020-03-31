Комитет Госдумы одобрил поправки о налоге на проценты по вкладам

Короткая ссылка
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки ко второму чтению законопроекта о налоге на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
Комитет Госдумы одобрил поправки о налоге на проценты по вкладам
  • АГН «Москва»
  • © Софья Сандурская

Об этом сообщает ТАСС.

«Налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам (остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Центрального банка России, действующей на первое число налогового периода», — говорится в тексте документа.

При этом налогом не будут облагаться доходы от вкладов, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также эскроу-счета.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить