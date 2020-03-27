Российские банки сообщили о росте числа заявлений о закрытии вкладов

Российские банки сообщили о росте числа заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.

Как пишет РБК, об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

В обращении отмечается, что такие действия вкладчиков вызваны заявлением президента Владимира Путина о налоге с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей.

«Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное, информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации», — подчёркивается в письме.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, что налог будет взиматься только с получаемых вкладчиками процентов, в том числе с рублёвых либо валютных счетов в банках и с инвестиций в облигации.

Силуанов объяснил, что налог не затронет изменения суммы вклада, вызванные колебаниями курсов валют. Он добавил, что для вкладов в иностранной валюте сумму процентов будут пересчитывать по курсу Банка России за каждый день отдельно.

Также Силуанов отметил, что налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей. Он отметил, что налог начнут взимать с доходов за 2021 год, а уведомления об уплате этого налога россияне впервые получат лишь в 2022 году.

25 марта российский президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.