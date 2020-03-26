Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.

Об этом сообщило РИА Новости.

Министр объяснил, что налог будет взиматься только с получаемых вкладчиками процентов, в том числе с рублёвых либо валютных счетов в банках и с инвестиций в облигации.

Силуанов объяснил, что налог не затронет изменения суммы вклада, вызванные колебаниями курсов валют.

По его словам, для вкладов в иностранной валюте сумму процентов будут пересчитывать по курсу Банка России за каждый день отдельно.

Также Силуанов отметил, что налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей. Он отметил, что налог начнут взимать с доходов за 2021 год, а уведомления об уплате этого налога россияне впервые получат лишь в 2022 году.

25 марта российский президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.