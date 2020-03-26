Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Короткая ссылка
Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам
  • globallookpress.com

Об этом сообщило РИА Новости

Министр объяснил, что налог будет взиматься только с получаемых вкладчиками процентов, в том числе с рублёвых либо валютных счетов в банках и с инвестиций в облигации.

Силуанов объяснил, что налог не затронет изменения суммы вклада, вызванные колебаниями курсов валют. 

По его словам, для вкладов в иностранной валюте сумму процентов будут пересчитывать по курсу Банка России за каждый день отдельно.

Также Силуанов отметил, что налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей. Он отметил, что налог начнут взимать с доходов за 2021 год, а уведомления об уплате этого налога россияне впервые получат лишь в 2022 году.

25 марта российский президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить