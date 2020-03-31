В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

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В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в регионе увеличилось до четырёх человек.
В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом
  • АГН «Москва»

Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье. Заболевшие госпитализированы, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.

Глава Минздрава Приморского края Анастасия Худченко подчеркнула, что необходимые эпидемиологические мероприятия были проведены в полном объёме.

«Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь», — уточнила она.

Всего в регионе под наблюдением остаются более четырёх тыс. человек.

Ранее главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская рассказала, что первыми заразившимися коронавирусом в регионе стали жители Владивостока и Артёма, побывавшие за границей.

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