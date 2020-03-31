В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом
- АГН «Москва»
Об этом сообщили в региональном правительстве.
«Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье. Заболевшие госпитализированы, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.
Глава Минздрава Приморского края Анастасия Худченко подчеркнула, что необходимые эпидемиологические мероприятия были проведены в полном объёме.
«Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь», — уточнила она.
Всего в регионе под наблюдением остаются более четырёх тыс. человек.
Ранее главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская рассказала, что первыми заразившимися коронавирусом в регионе стали жители Владивостока и Артёма, побывавшие за границей.