В Приморье выявили два новых случая заражения коронавирусом

В Приморском крае подтверждены два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших в регионе увеличилось до четырёх человек.

Об этом сообщили в региональном правительстве.

«Два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Приморье. Заболевшие госпитализированы, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.

Глава Минздрава Приморского края Анастасия Худченко подчеркнула, что необходимые эпидемиологические мероприятия были проведены в полном объёме.

«Все граждане из первого круга контактов помещены в провизорный госпиталь», — уточнила она.

Всего в регионе под наблюдением остаются более четырёх тыс. человек.

Ранее главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская рассказала, что первыми заразившимися коронавирусом в регионе стали жители Владивостока и Артёма, побывавшие за границей.