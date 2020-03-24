В Приморье оценили состояние заболевших коронавирусом

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская прокомментировала ситуацию с первыми случаями заражения коронавирусом в регионе.

Как сообщает ИА PrimaMedia, заболевшие — жители Владивостока и Артёма. Один из них находился в Мексике, а другой прибыл из тура по Европе.

«Один был на карантине, другой был направлен работодателем на лабораторное обследование. После обследования у него был выявлен коронавирус. Всего обследуются 30 человек, контактировавшие с первым заболевшим, и двое, имевшие контакт с другим», — отметила Татьяна Детковская.

Она добавила, что заболевшие не входят в группу риска, их анализы проводили в Центре гигиены и эпидемиологии в Приморском крае.

Все пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.

В Минздраве региона уточнили, что состояние заболевших оценивается как удовлетворительное, болезнь проходит в лёгкой форме.

Ранее в Минздраве Приморья рассказали о двух пациентах с коронавирусом.

Портал «Юга.ру» сообщал, что министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, в свою очередь, заявил о переводе шести больниц региона в режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.