Один человек погиб при пожаре в жилом доме под Красноярском
- РИА Новости
«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит загорание двух квартир. К сожалению, погиб один человек», — приводит сообщение пресс-службы Интерфакс.
Из дома были эвакуированы 20 человек.
По информации источника агентства, причиной пожара стал взрыв бытового газа в квартире на третьем этаже.
Ранее пять жилых домов загорелись во Владимирской области.
В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.