Пять жилых домов горят во Владимирской области
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«В населённом пункте Просеницы горят пять домов, существует угроза другим домам», — сказал собеседник.
Уточняется, что был объявлен второй номер сложности пожара.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в результате пожара в двухэтажном деревянном доме барачного типа погибли семь человек.
В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.