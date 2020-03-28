Пять жилых домов горят во Владимирской области

В МЧС сообщили о возгорании, которое охватило пять жилых домов в Меленковском районе Владимирской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«В населённом пункте Просеницы горят пять домов, существует угроза другим домам», — сказал собеседник.

Уточняется, что был объявлен второй номер сложности пожара.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге в результате пожара в двухэтажном деревянном доме барачного типа погибли семь человек.

В феврале URA.RU писало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.