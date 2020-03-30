В Госдуме прокомментировали поправки об ужесточении наказания за нарушение карантинных мер

Зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов прокомментировал сообщение о том, что российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер.

«У нас действительно порой удивляешься, как люди игнорируют элементарные правила, которые должно диктовать чувство самосохранения. Если не хватает внутренней ответственности за здоровье своё, близких, окружающих, то чувство самосохранения должно срабатывать и заставлять человека не совершать глупостей», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, государство должно позаботиться о гражданах в том числе такими мерами, как административная или уголовная ответственность.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов для здоровых граждан, нарушивших карантинный режим.

Если гражданин нарушил режим карантина в условиях угрозы распространения заболевания, ему грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей. С должностного лица за аналогичное нарушение взыскивается от 50 тыс. до 150 тыс. рублей, с юридического — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

За соответствующее нарушение карантина, если оно при этом привело к причинению вреда здоровью человека или к смерти, но не содержит признаков преступления, размер взыскания составит для граждан до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — до 500 тыс. рублей, для юридических лиц — до 1 млн рублей.

Адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН оценил меры по самоизоляции.