Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля
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- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Москвы.
«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — сказано в сообщении.
Позже оперштаб изменил информацию и сообщил, что режим самоизоляции будет действовать «ближайшее время».
Ранее власти Москвы объявили, что в столице с 30 марта из-за пандемии коронавируса вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.
Российский президент Владимир Путин назвал оправданными ограничения в Москве.