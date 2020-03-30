Оперштаб: режим самоизоляции в Москве действует до 14 апреля

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сообщил, что режим самоизоляции в столице необходимо соблюдать до 14 апреля.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Москвы.

«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — сказано в сообщении.

Позже оперштаб изменил информацию и сообщил, что режим самоизоляции будет действовать «ближайшее время».

Ранее власти Москвы объявили, что в столице с 30 марта из-за пандемии коронавируса вводится домашний режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.

Российский президент Владимир Путин назвал оправданными ограничения в Москве.