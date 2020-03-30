В Госдуме рассказали о законопроектах в сфере противодействия распространению коронавируса

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Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о законопроектах в сфере противодействия распространению коронавируса.
В Госдуме рассказали о законопроектах в сфере противодействия распространению коронавируса
  • Reuters

«В принципе, регионы немножко впереди идут. Знаете, они лучше чувствуют оперативную обстановку», — подчеркнул депутат в беседе с kp.ru.

Он добавил, что проекты готовы и всё может быть принято завтра-послезавтра.

Как отметил Крашенинников, предложено ввести уголовную и административную ответственность в отношении нарушителей режима карантина.

Депутат выразил мнение, что Совет Федерации утвердит эти проекты достаточно оперативно.

Ранее адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН оценил меры по самоизоляции.

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