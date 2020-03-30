В Мурманской области ограничили въезд в несколько населённых пунктов

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В Мурманской области из-за коронавируса ограничили въезд в несколько населённых пунктов.
В Мурманской области ограничили въезд в несколько населённых пунктов
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на региональный оперативный штаб.

В отношении Мончегорска и Ковдора данная мера будет действовать до 13 апреля, в отношении Териберки и Ура-Губы — до особого распоряжения.

Въехать на территорию можно по постоянной или временной регистрации. Всем жителям необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Также стало известно, что Томская область прорабатывает меры для введения всеобщей самоизоляции. Об этом сообщает vtomske.ru.

«Мы оцениваем эпидситуацию по ОРВИ и гриппу, коронавирусной инфекции», — заявил вице-губернатор Иван Деев.

По его словам, необходимость введения полного карантина зависит от темпа прироста подтверждённых случаев заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличат объёмы производства медоборудования.

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